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  3. 27 Eylül 2018 15:41

Türkiye Euro 2024'e hazır

Türkiye, 9 şehirdeki 10 modern statla turnuvayı düzenlemek istiyor.

Türkiye Euro 2024'e hazır

Türkiye, 9 şehirdeki 10 modern statla turnuvayı düzenlemek istiyor. Organizasyon öncesinde, Türkiye'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. UEFA'ya teslim edilen dosyada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı taahhüt edildi.

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Türkiye Euro 2024'e hazır

EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.

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Türkiye Euro 2024'e hazır

Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. UEFA'ya teslim edilen dosyada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı taahhüt edildi.

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Türkiye Euro 2024'e hazır

Türkiye Futbol Federasyonunun, UEFA'ya verdiği dosyada İstanbul'dan 2 stat yer alıyor. EURO 2024 için yeniden inşa edilmesi planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 92 bin 208 kişi kapasiteli olması planlanıyor.

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