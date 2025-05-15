Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu!
Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.
63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 19. müzesine götürdüğü kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Kupayı kaldıran Sarı-kırmızı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.
Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü. Kupa zaferinin ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarla büyük bir sevinç yaşadı.
Maçın hemen ardından kurulan platforma gelen Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet, idareciler ve kafilede bulunan diğer personeller, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.