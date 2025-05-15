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Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu!

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.

Kaynak: İHA
Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! - Resim: 1

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 19. müzesine götürdüğü kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Kupayı kaldıran Sarı-kırmızı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.

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Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! - Resim: 2

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

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Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! - Resim: 3

Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü. Kupa zaferinin ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarla büyük bir sevinç yaşadı.

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Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! - Resim: 4

Maçın hemen ardından kurulan platforma gelen Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet, idareciler ve kafilede bulunan diğer personeller, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.

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