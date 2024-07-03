Türkiye uyumadı: 81 ilde milyonlar sabaha kadar sokaktaydı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Vatandaşlar galibiyet sonrası sokağa akın etti.
Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda kozlarını paylaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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Galibiyet sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi sokağa çıktı.
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Araçlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar korna ve oyun havalarıyla kutlamalar yaptı. Renkli anlar kameraya yansırken, tüm Türkiye, Hollanda ile oynanacak maça şimdiden nefesleri tuttu.
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İşte 81 ilden dün geceye damgasını vuran o zafer coşkusu...
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