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Türkiye uyumadı: 81 ilde milyonlar sabaha kadar sokaktaydı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Vatandaşlar galibiyet sonrası sokağa akın etti.

Kaynak: İHA
Türkiye uyumadı: 81 ilde milyonlar sabaha kadar sokaktaydı - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda kozlarını paylaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Türkiye uyumadı: 81 ilde milyonlar sabaha kadar sokaktaydı - Resim: 2

Galibiyet sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi sokağa çıktı.

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Türkiye uyumadı: 81 ilde milyonlar sabaha kadar sokaktaydı - Resim: 3

Araçlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar korna ve oyun havalarıyla kutlamalar yaptı. Renkli anlar kameraya yansırken, tüm Türkiye, Hollanda ile oynanacak maça şimdiden nefesleri tuttu.

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Türkiye uyumadı: 81 ilde milyonlar sabaha kadar sokaktaydı - Resim: 4

İşte 81 ilden dün geceye damgasını vuran o zafer coşkusu...

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