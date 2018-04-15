Türkiye'den Avrupa'ya transfer olması beklenen 11 futbolcu
Süper Lig'in yıldız isimleri, sezon sonu büyük ihtimalle Avrupa'da top koşturacak. İşte transfer döneminde Avrupa'nın yolunu tutması beklenen isimler.
SİNAN GÜMÜŞ
Galatasaray'ın büyük umut vaad eden ancak bir türlü düzenli bir forma şansı bulamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonu büyük talipleri olacağa benziyor. Son olarak devre arasında Benfica'nın ısrarla istediği futbolcuya Almanya'dan teklifler geldiği iddia edildi. Sinan'ın gelen tekliflere sıcak baktığı yönetiminde onay vermesi halinde gidebileceği belirtildi.
(Fotomaç)
ELJİF ELMAS
Filmleri aratmayacak bir operasyonla Fenerbahçe'ye imza atan Eljif Elmas, hayal kırıklığı yaşıyor. Düzenli olarak forma isteyen ancak Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan genç oyuncu daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Sezon sonu gelecek tekliflere göre kiralık olarak göndermeyi planlayan F.Bahçe yönetimi, sezon sonu Aykut Kocaman'ın vereceği rapora göre hareket etme kararı aldığı öğrenildi.
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan için İngiliz kulüpler sıraya girmiş durumunda. Özellikle Cenk Tosun'un transferi sonrası Premier Lig ekipleri gözlerini Beşiktaşlı oyunculara çevirmiş durumunda. Oğuzhan için şu ana kadar en ciddi girişimi Newcastle United ile Everton gösterdi..