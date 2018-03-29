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  3. 29 Mart 2018 12:55

İşte Avrupa'ya damga vuran takımlar ! Türk kulübü...

Avrupa'nın en önemli 2 büyük futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran takımlar arasında bir Türk takımı göze çarpıyor.

İşte Avrupa'ya damga vuran takımlar ! Türk kulübü...

İşte 1995 ila 2017 yılları arasında Avrupa kupalarına damga vuran ve içinde bir Türk takımı bulunan o liste:

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İşte Avrupa'ya damga vuran takımlar ! Türk kulübü...

Real Madrid

Organizasyonlara Katılım: 48

Oynadığı Maç: 418

Galibiyet: 251

Beraberlik: 73

Yenilgi: 94

Puan: 575

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İşte Avrupa'ya damga vuran takımlar ! Türk kulübü...

Bayern Münih

Organizasyonlara Katılım: 34

Oynadığı Maç: 329

Galibiyet: 190

Beraberlik: 67

Yenilgi: 72

Puan: 447

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İşte Avrupa'ya damga vuran takımlar ! Türk kulübü...

Barcelona

Organizasyonlara Katılım: 28

Oynadığı Maç: 296

Galibiyet: 174

Beraberlik: 67

Yenilgi: 55

Puan: 415

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