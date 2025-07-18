Türkiye'nin gururu Bengisu Avcı -13 derecede kulaç atmak için Kuzey Kanalı'nda

Bengisu Avcı, Minke balinaları ve Aslan Yelesi denizanası gibi canlıların geçiş alanı olarak bilinen 12-13 derecelik suya sahip Kuzey Kanalı'nda 'Gelecek Bizim Elimizde' diyerek iklim değişikliğine dikkat çekecek. 2017'de 22 yaşında genç bir kadın olarak başladığı Ocean's 7 serisinde her geçişi farklı sosyal sorumluluk projelerine adadığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Daha önce Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin akülü araba kampanyası ve Koruncuk Vakfı için yüzdüm. Geçen yıl, Birleşmiş Milletler'in 17 Küresel Amaç felsefesi içinde yer alan 'Sudaki Yaşam' için kulaç attım. Şimdi de iklim değişikliğine dikkat çekerken, 'Gelecek Bizim Elimizde' diyeceğiz" şeklinde konuştu.