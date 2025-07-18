Türkiye'nin gururu Bengisu Avcı -13 derecede kulaç atmak için Kuzey Kanalı'nda
Türkiye'nin Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean's 7 serisinin en zorlu parkurlarından bir olan İskoçya-İrlanda arasındaki 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nda parkurda, 12-13 derecelik suda geçiş denemesi için İskoçya'ya gitti.
İzmirli yüzücü, İskoçya-İrlanda arasındaki 35 kilometrelik parkurda, 12-13 derecelik suda saatlerce kulaç atacak. Ocean's 7'de bugüne kadar beş parkuru başarıyla geride bırakan Bengisu Avcı, okyanus ve atmosfer şartları izin verdiği taktirde, 18-23 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 35 kilometrelik yüzme maratonuna başlayacak. Güçlü akıntılar ve sert rüzgarl
Bengisu Avcı, Donaghadee-Portpatrick arasındaki yüzüşünün önemli bölümünü gece yapacak. Kuzey Kanalı, İskoçya-İrlanda arasında okyanusun darboğaz yaptığı bir bölge olması nedeniyle güçlü akıntı ve gelgitlere sahne oluyor.
Akıntı hızı saatte 3-4 kilometreyi bulurken, yönü de neredeyse 6 saatte bir değişiyor. Kuzey Kanalı, kuzeydoğu-güneybatı uzantılı sert rüzgarların güçlü etkilerinin hissedildiği bir kanal ve bu rüzgarlar bazen içinde buz kürecikleri de barındırabiliyor.
Bengisu Avcı, Minke balinaları ve Aslan Yelesi denizanası gibi canlıların geçiş alanı olarak bilinen 12-13 derecelik suya sahip Kuzey Kanalı'nda 'Gelecek Bizim Elimizde' diyerek iklim değişikliğine dikkat çekecek. 2017'de 22 yaşında genç bir kadın olarak başladığı Ocean's 7 serisinde her geçişi farklı sosyal sorumluluk projelerine adadığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Daha önce Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin akülü araba kampanyası ve Koruncuk Vakfı için yüzdüm. Geçen yıl, Birleşmiş Milletler'in 17 Küresel Amaç felsefesi içinde yer alan 'Sudaki Yaşam' için kulaç attım. Şimdi de iklim değişikliğine dikkat çekerken, 'Gelecek Bizim Elimizde' diyeceğiz" şeklinde konuştu.