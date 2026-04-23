Türkiye'nin gururu Meryem'in engel tanımayan azmi: Hedef 2028 paralimpik oyunları!
Langer Mezomelik Displazisi (LMD) ile dünyaya gelen ve hayata yüzme sporuyla tutunan 17 yaşındaki milli sporcu Meryem Nur Tunuğ, başarılarına bir yenisini eklemek için kulaç atıyor. 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'ndaki derecelerinin ardından rotayı 2028 ABD Paralimpik Oyunları'na kıran Meryem, "Eve kapanmayın, pes etmeyin" mesajıyla tüm gençlere ilham oluyor.
Kaynak: DHA
Adana’da yaşayan İsmail ve Havva Tunuğ çiftinin kızları Meryem Nur Tunuğ, kemik gelişimini etkileyen, özellikle ön kollar ve alt bacakların orantısız derecede kısa olmasıyla karakterize nadir, kalıtsal bir iskelet bozukluğu olan LMD hastalığı ile dünyaya geldi.
Lise 3’ncü sınıf öğrencisi olan Meryem, çok sayıda ameliyat geçirmesi nedeniyle zor bir çocukluk ve eğitim hayatı olmasına rağmen enerjisi ve hayata olan bağlılığı onu küçük yaşlarda yüzme sporuna yönlendirdi.
Tunuğ, rehabilitasyon amacıyla başladığı bu spor sayesinde şuan paralimpik oyunlarında Türkiye’yi temsil ediyor.
Meryem Nur, 2022’de Almanya’da, 2023’te Fransa, İngiltere ve Mısır’da gerçekleştirilen şampiyonalarda dereceler aldı.
