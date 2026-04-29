Türkiye'nin konuştuğu hakem Yasin Kol'un derbi notu ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Yasin Kol'un Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından verilen notu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki 3-0'lık net galibiyetiyle sonuçlanırken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de hakem Yasin Kol olmuştu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) gözlemcilerinin, Yasin Kol’un derbi performansına ilişkin hazırladığı rapor ve verdiği not gün yüzüne çıktı.
HT Spor’da yer alan habere göre; dev derbinin hakemi Yasin Kol'a 8.8 puan verildi. 10 üzerinden yapılan değerlendirme sisteminde 8.8 puan, "Çok iyi / Mükemmel bir yönetim" kategorisine giriyor.
MHK'nın değerlendirme kriterlerine göre 8.8 ve üzeri notlar, hakemin maçın sonucuna doğrudan etki edecek (hatalı penaltı, yanlış kırmızı kart veya nizami gol iptali gibi) kritik hatalar yapmadığını simgeliyor.