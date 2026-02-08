Türkiye'nin yıldızı Kenan Yıldız'dan tarihe geçen imza!
A Milli Takımımızın ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, siyah beyazlı formayla 2030'a kadar sözleşmesini uzattı...
Kaynak: DHA / İHA
İtalya Serie A ekibi Juventus, Kenan Yıldız’ın sözleşmesinin 2030’a kadar uzatıldığını duyurdu.
İmza töreninde konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Herkese teşekkür ediyorum ve benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Bu takımı seviyorum çünkü burada kalarak büyük işler başaracağımdan eminim. Arkamda her zaman taraftarların olacağını biliyorum" açıklamasını yaptı.
Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 31 karşılaşmada görev yaparken, 9 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Milli futbolcu için düzenlenen imza törenine Juventus CEO'su Damien Comolli, Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti de katılım sağladı.
