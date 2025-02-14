Türkiye'nin zirvesinde nefes kesen heyecan: 2 bin 500 rakımda

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-14 Şubat tarihleri arasında kar voleybolu turnuvası düzenlendi. 13 erkek, 13 kadın takımıyla 150 sporcu Palandöken'deki turnuvaya katılıyor. Sporcular Palandöken'de hem müsabakalara çıkıyor hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıyorlar. Burada hem sportif hem de kültürel aktiviteler yapıyorlar. Müsabakalar kıran kırana oynanıyor. Eksi 10 derecede, Antalya, İzmir gibi sıcak yerlerden gelip, burada karda voleybol oynuyorlar. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizesinde 11 ayrı disiplinde yarışlar var. Kayak, buz hokeyi, körling, buz tırmanışı, snowboard, Alp disiplini gibi dallarda yarışlar var. Kar voleybolu da onlardan birisi. Kar voleybolu Erzurum'da artık yerelden çıktı. Ulusal ve uluslararası turnuvalar organize ediyoruz. Geçen yıl Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası'nı yaptık. Bu yıl 10-14 Mart tarihleri arasında Dünya Kar Voleybolu'na ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.