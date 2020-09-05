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  3. 05 Eylül 2020 16:24

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açıldı

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesinin ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Hastaneye Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ın ismi verildi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açıldı

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açıldı

Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açıldı

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk etabı hizmete alınan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuştu.

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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açıldı

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

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