Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açıldı
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesinin ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Hastaneye Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ın ismi verildi.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.
Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.
Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk etabı hizmete alınan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuştu.