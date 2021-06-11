Turnuvadan çok onlar konuşulacak: İşte EURO 2020'nin yengeleri...
Futbol severlerin merakla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası'na saatler kaldı. Turnuva da ter döken futbolcular kadar konuşulacak olan diğer isimler ise futbolcu işleri ve sevgilileri.
İşte EURO 2020'de forma giyen oyuncuların eşleri ve sevgilileri...
Georgina Rodriguez (Cristiano Ronaldo-Portekiz)
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Rebecca Cooke (Phil Foden-İngiltere)
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Vlada Sedan (Oleksandr Zinchenko-Ukrayna)
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Anouska Santos (Luke Shaw-İngiltere)
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