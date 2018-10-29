  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Ekim 2018 11:35

Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin üyelikler konusundaki bazı detaylar dikkat çekici.

Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

Kulüplere yapılan üyelerin başka takım taraftarı olduğu yönündeki iddialar, camianın önde gelen isimlerini rahatsız ediyor.
(Ajansspor)

1/ 7
Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

ALİ KOÇ DA AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda söylediği sözler, kulüplere yapılan üyeliklerin durumunu da gösterir nitelikte.

2/ 7
Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

"F.BAHÇELİ OLMAYAN ÜYELER ÇOK ARTTI!"

Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.


3/ 7
Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

BEŞİKTAŞ'TA DA TARTIŞMALAR OLMUŞTU

Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.


4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM