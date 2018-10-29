Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin üyelikler konusundaki bazı detaylar dikkat çekici.
Kulüplere yapılan üyelerin başka takım taraftarı olduğu yönündeki iddialar, camianın önde gelen isimlerini rahatsız ediyor.
(Ajansspor)
ALİ KOÇ DA AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda söylediği sözler, kulüplere yapılan üyeliklerin durumunu da gösterir nitelikte.
"F.BAHÇELİ OLMAYAN ÜYELER ÇOK ARTTI!"
Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.