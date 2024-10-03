UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'dan kritik puan kaybı

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha iyi başladı. Aradığı golü 55. dakikada Lasha Odisharia ile bulan RFS, skoru 2-2'ye getirdi. Geri kalan bölümde etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray, öne geçecek fırsatları yakalayamadı. Mücadele beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray ikinci hafta sonunda 4 puana yükselirken RFS ilk puanını aldı.