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  3. 31 Ağustos 2020 00:15

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

FK Kukesi

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İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Servette FC Geneve

2/ 36
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Aris Thessaloniki

3/ 36
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

OFI Heraklion

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