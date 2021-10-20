UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçen maç
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında Spartak Moskova ile Leicester City karşı karşıya geldi. Maçta adeta gol yağmuru yaşandı.
Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü hafta mücadelesinde İngiltere ekiplerinden Leicester City'i konuk etti. Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiliz ekibi ile Lokomotiv Moskova arasındaki karşılaşma adeta gol yağmuruna sahne oldu. Mücadele Avrupa Ligi'nde alışık olmadığımız bir saat diliminde oynandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Rus ekibi Spartak Moskova oldu. Bakaev'in asistinde düzgün bir vuruş yapan Sobolev takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterirken, tabelada 1-0'lık skor yazdı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Victor Moses'ın pasında topu ağlarla buluşturan Jordan Larsson, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin 44'üncü dakikasında skor Spartak Moskova lehine 2-0'a geldi.
İlk yarının son anlarında sahneye Leicester City'nin genç golcüsü Patson Daka çıktı. Iheanacho'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Zambiyalı hücumcu, 45'inci dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında yine Iheanacho - Daka işbirliği yaşandı. Iheanacho'nun pasında düzgün bir vuruş yapan Daka, 48'inci dakikada karşılaşmada skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2.