UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçen maç

Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü hafta mücadelesinde İngiltere ekiplerinden Leicester City'i konuk etti. Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiliz ekibi ile Lokomotiv Moskova arasındaki karşılaşma adeta gol yağmuruna sahne oldu. Mücadele Avrupa Ligi'nde alışık olmadığımız bir saat diliminde oynandı.