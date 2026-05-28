UEFA Konferans Ligi Şampiyonu Crystal Palace! Rayo Vallecano'yu 1-0 devirdi...
UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu Mateta'nın 51. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
UEFA Konferans Ligi finalinde kupa İngiltere'ye gitti. İngiliz futbolunun güçlü ekiplerinden Crystal Palace, büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı.
Her iki takımın da taktiksel bir mücadele sergilediği ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçın 25. dakikasında Rayo Vallecano sol kanattan Chavarria ile tehlikeli geldi; ancak Alemao’nun penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
40. dakikada ise İspanyol ekibi Frutos-Lopez paslaşmasıyla gole yaklaştı fakat Lopez’in şutu direk dibinden auta çıktı. İlk yarının uzatma anlarında (45+2) Crystal Palace, Wharton'ın kavisli ortasında Mitchell ile net bir kafa vuruşu fırsatını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıya daha agresif başlayan İngiliz ekibi, aradığı golü 51. dakikada buldu. Wharton'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Batalla çelse de, pozisyonu çok iyi takip eden Mateta seken topu boş kaleye göndererek Crystal Palace'ı 1-0 öne geçirdi.