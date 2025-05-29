UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu
UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
Polonya'nın Tarczysnki Arena'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Real Betis karşı karşıya geldi.
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Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti.
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Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.
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70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi.
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