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  4. Futbola da gole de doyduk: UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu

UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu

UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA
UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu - Resim: 1

Polonya'nın Tarczysnki Arena'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Real Betis karşı karşıya geldi.

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UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu - Resim: 2

Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu - Resim: 3

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.

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UEFA Konferans Ligi'nin sahibi Chelsea oldu - Resim: 4

70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi.

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