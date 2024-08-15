  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. UEFA Süper Kupa sahibini buldu

UEFA Süper Kupa sahibini buldu

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupa sahibini buldu - Resim: 1

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve Kylian Mbappe'li Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi.

1 / 16
UEFA Süper Kupa sahibini buldu - Resim: 2

Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. 

2 / 16
UEFA Süper Kupa sahibini buldu - Resim: 3

İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı.

3 / 16
UEFA Süper Kupa sahibini buldu - Resim: 4

59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. 

4 / 16