UEFA Süper Kupa sahibini buldu
UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü.
Kaynak: İHA
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve Kylian Mbappe'li Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi.
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Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.
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İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı.
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59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.
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