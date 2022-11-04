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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı!

Temsilcilerimizin boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 6. hafta maçları geride kaldı. Peki ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı! - Resim: 1

 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları bu akşam oynandı. Futbolseverler, 'UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?' şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022-2023 sezonunda Türk takımlarının topladıkları puanlar ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı! - Resim: 2

1. İNGİLTERE

103.141 puan

Devam eden takımlar:

Man. City

Liverpool

Tottenham

West Ham

Chelsea

Arsenal

Man. United

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı! - Resim: 3

2. İSPANYA

88.855 puan

Devam eden takımlar:

Real Madrid

Barcelona

Villareal

Atl. Madrid

Sevilla

Real Betis

Real Sociedad

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı! - Resim: 4

3. ALMANYA

79.106 puan

Devam eden takımlar:

Bayern Münih

Leverkusen

Borussia Dortmund

Frankfurt

Freiburg

Leipzig

Köln

Union Berlin

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