UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları bu akşam oynandı. Futbolseverler, 'UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?' şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022-2023 sezonunda Türk takımlarının topladıkları puanlar ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...