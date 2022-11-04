UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı!
Temsilcilerimizin boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 6. hafta maçları geride kaldı. Peki ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanı sıralaması...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları bu akşam oynandı. Futbolseverler, 'UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?' şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022-2023 sezonunda Türk takımlarının topladıkları puanlar ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
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1. İNGİLTERE
103.141 puan
Devam eden takımlar:
Man. City
Liverpool
Tottenham
West Ham
Chelsea
Arsenal
Man. United
2 / 26
2. İSPANYA
88.855 puan
Devam eden takımlar:
Real Madrid
Barcelona
Villareal
Atl. Madrid
Sevilla
Real Betis
Real Sociedad
3 / 26
3. ALMANYA
79.106 puan
Devam eden takımlar:
Bayern Münih
Leverkusen
Borussia Dortmund
Frankfurt
Freiburg
Leipzig
Köln
Union Berlin
4 / 26