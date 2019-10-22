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  3. 22 Ekim 2019 12:06

Uğurcan Çakır dünya devlerinin radarına girdi

Türk futbolunun oyuncu fabrikası olan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a dev talip. Genç yaşına rağmen yaptığı kurtarışlarla adından sıkça söz ettiren Çakır, dünya devlerinin radarına girdi. İşte yıldız kaleci hakkında orta

Uğurcan Çakır dünya devlerinin radarına girdi

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu.

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Uğurcan Çakır dünya devlerinin radarına girdi

Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak Gaziantep FK maçında yaptığı kurtarışlarla adından oldukça söz ettirdi.

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Uğurcan Çakır dünya devlerinin radarına girdi

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 77'lik kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.

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Uğurcan Çakır dünya devlerinin radarına girdi

Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti..

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