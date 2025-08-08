Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terim: "Ondan çok fazlasıydı"

Teknik Direktör Fatih Terim, "Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla müsabakaları daha zevkli hale getiren, izleyiciye güzel bir sunum yapan bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.