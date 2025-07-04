Üniversite okumak için Türkiye'ye gelip, 1. Lige transfer olmuştu... Feyenoord transfer etti!

Diarra da transferin ardından yaptığı açıklamada, "Feyenoord gibi büyük bir Avrupa kulübünde oynayabilmek harika. Daha önce De Kuip gibi büyük bir stadyumda hiç oynamadım, bu yüzden ailem ve ben çok gururluyuz. Elbette geçen sezon burada ve diğer büyük Avrupa stadyumlarındaki etkileyici Şampiyonlar Ligi gecelerinin görüntülerini gördüm. Feyenoord'un bana o seviyede bir oyuncuya dönüşmem için zaman ve güven vermesinden çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve yakında değerimi kanıtlayabilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.