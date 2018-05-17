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  3. 17 Mayıs 2018 17:55

Ünlü futbolcu Jlloyd Samuel yanarak can verdi...

Ünlü futbolcu Jlloyd Samuel yanarak can verdi...

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ve Bolton Wanderers formalarını giyen Trinidad-Tobagolu eski futbolcu Jlloyd Samuel, trafik kazası sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.


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Ünlü futbolcu Jlloyd Samuel yanarak can verdi...

Trinidad-Tobago Futbol Federasyonundan (TTFA) yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Cheshire kontluğunda yaşayan eski milli futbolcu Samuel'in kullandığı cip, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı.


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Ünlü futbolcu Jlloyd Samuel yanarak can verdi...

Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen 37 yaşındaki Samuel, kaza sonrası alev alan aracın içinde can verdi.


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Ünlü futbolcu Jlloyd Samuel yanarak can verdi...

TTFA ve milli takımdan arkadaşları, Samuel'in ailesine başsağlığı diledi.


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