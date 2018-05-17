Ünlü futbolcu Jlloyd Samuel yanarak can verdi...
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ve Bolton Wanderers formalarını giyen Trinidad-Tobagolu eski futbolcu Jlloyd Samuel, trafik kazası sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.
Trinidad-Tobago Futbol Federasyonundan (TTFA) yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Cheshire kontluğunda yaşayan eski milli futbolcu Samuel'in kullandığı cip, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı.
Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen 37 yaşındaki Samuel, kaza sonrası alev alan aracın içinde can verdi.