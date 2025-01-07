Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü
Real Madrid'de 2023'ün sonunda çapraz bağ sakatlığı geçiren David Alaba, 12 aydan uzun zaman sonra sahalara geri döndü.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Geçen sezon aralık ayında sakatlanan 32 yaşındaki David Alaba, hem geçen sezonun ikinci yarısını hem de bu sezonun ilk yarısını kaçırdı.
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Alaba, 18 Aralık 2023 tarihinde Real Madrid'in Villarreal ile karşılaştığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.
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Geçen sezon Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ve Eder Militao da aynı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
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Öte yandan David Alaba, Suudi Arabistan'da düzenlenecek dörtlü İspanya Süper Kupası organizasyonunun kadrosuna da alındı.
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