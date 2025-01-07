  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü

Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü

Real Madrid'de 2023'ün sonunda çapraz bağ sakatlığı geçiren David Alaba, 12 aydan uzun zaman sonra sahalara geri döndü.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü - Resim: 1

Geçen sezon aralık ayında sakatlanan 32 yaşındaki David Alaba, hem geçen sezonun ikinci yarısını hem de bu sezonun ilk yarısını kaçırdı.

1 / 5
Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü - Resim: 2

Alaba, 18 Aralık 2023 tarihinde Real Madrid'in Villarreal ile karşılaştığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

2 / 5
Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü - Resim: 3

Geçen sezon Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ve Eder Militao da aynı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

3 / 5
Ünlü futbolcu tam 1 yıl sonra sahalara geri döndü - Resim: 4

Öte yandan David Alaba, Suudi Arabistan'da düzenlenecek dörtlü İspanya Süper Kupası organizasyonunun kadrosuna da alındı.

4 / 5