Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü
Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü. Pahalı arabalarıyla hız yapmayı abartan ünlü futbolcular sürat uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İşte ünlü futbolcuların geçirdiği o kazalardan bazıları... .
Manchester City'nin Arjantinli santrforu Sergio Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde verdiği konserin dönüşünde trafik kazası geçirmişti. ESPN'nin verdiği bilgiye göre konser çıkışı yıldız futbolcunun bindiği taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki direğe çarptı.
Emniyet kemerini bağladığı için ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu kaydedilen Aguero, kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Milli futbolcu Burak Yılmaz da geçtiğimiz aylarda bir trafik kazasına karışmıştı. Yılmaz eğlence mekanı çıkışında kullandığı araçla takla atmış yara almadan kurtulmuştu.