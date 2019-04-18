  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Nisan 2019 14:25

Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü

Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü. Pahalı arabalarıyla hız yapmayı abartan ünlü futbolcular sürat uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İşte ünlü futbolcuların geçirdiği o kazalardan bazıları... .

Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü

Manchester City'nin Arjantinli santrforu Sergio Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde verdiği konserin dönüşünde trafik kazası geçirmişti. ESPN'nin verdiği bilgiye göre konser çıkışı yıldız futbolcunun bindiği taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki direğe çarptı.

1/ 130
Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü

Emniyet kemerini bağladığı için ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu kaydedilen Aguero, kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

2/ 130
Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü

Milli futbolcu Burak Yılmaz da geçtiğimiz aylarda bir trafik kazasına karışmıştı. Yılmaz eğlence mekanı çıkışında kullandığı araçla takla atmış yara almadan kurtulmuştu.

3/ 130
Ünlü futbolcunun milyonluk otomobili hurdaya döndü

Daha sonra Burak Yılmaz'ın eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın olay yerine gelerek Burak Yılmaz'ı kaza yerinden almışlardı.

4/ 130
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM