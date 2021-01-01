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  3. 01 Ocak 2021 13:35

Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu

Neymar'ın Rio de Jenerio'da 5 gün süren bir parti düzenlediği iddia edilmiş ve yıldız ismin avukatları bu iddiayı yalanlamıştı Ancak ünlü modellerin Rio'dan yaptığı paylaşımlar, partinin gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu

Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın yılbaşı için 5 gün sürecek bir parti düzenleyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı. 

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Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu

Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda Brezilya'nın Rio kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. 

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Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu

Mankenlerin hepsi Rio'da bir sahilden fotoğraflar paylaşırken ülkeye özel jetle geldiler.  

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Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu

Bu sahilin Neymar'ın Rio'daki milyon euroluk malikanesinde olduğu iddia edildi.

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