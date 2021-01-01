Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu

Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın yılbaşı için 5 gün sürecek bir parti düzenleyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı.