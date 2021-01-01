Ünlü futbolcunun ünlü modellerle 5 gün 5 gece çılgın partisi ifşa oldu
Neymar'ın Rio de Jenerio'da 5 gün süren bir parti düzenlediği iddia edilmiş ve yıldız ismin avukatları bu iddiayı yalanlamıştı Ancak ünlü modellerin Rio'dan yaptığı paylaşımlar, partinin gerçekleştiğini ortaya çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın yılbaşı için 5 gün sürecek bir parti düzenleyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı.
Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda Brezilya'nın Rio kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı.