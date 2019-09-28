Ünlü isimlerin Galatarasay-Fenerbahçe maç sonucu tahmini
Tüm Türkiye bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi beklerken, maçın heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev derbiyle ilgili maç sonucu tahmini yaptı. İşte Sibel Can'dan Ümit Karan'a, Hüly
Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...