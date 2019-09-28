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  3. 28 Eylül 2019 12:05

Ünlü isimlerin Galatarasay-Fenerbahçe maç sonucu tahmini

Tüm Türkiye bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi beklerken, maçın heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev derbiyle ilgili maç sonucu tahmini yaptı. İşte Sibel Can'dan Ümit Karan'a, Hüly

Ünlü isimlerin Galatarasay-Fenerbahçe maç sonucu tahmini

Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

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Ünlü isimlerin Galatarasay-Fenerbahçe maç sonucu tahmini

HÜLYA KOÇYİĞİT BERABERE BİTER

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Ünlü isimlerin Galatarasay-Fenerbahçe maç sonucu tahmini

SİNAN AKCIL 2-1 FB KAZANIR

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Ünlü isimlerin Galatarasay-Fenerbahçe maç sonucu tahmini

SİBEL CAN 1-0 FB ALIR

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