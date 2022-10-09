Ünlü kaleci eşcinsel olduğunu açıkladı
Dünya futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden, Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıkladı.
Dünya futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden, Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıkladı.
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Casillas yaptığı açıklamada, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Barcelona tarihine adını altın harflerle kazıyan Carles Puyol, Casillas'ın tweetine "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." yanıtını veren Puyol kalpli öpücük emojisi attı.
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