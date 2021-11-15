Ünlü voleybolcu Zehra Güneş paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Tokyo Olimpiyatları'nda dünya çapında kitle yakalayan Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündeme geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, pozlarıyla sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.
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Paylaşımına yağmur gibi etkileşim yağdı. Ebrar Karakurt'un, "Titrettin beni" yorumu dikkat çekti.
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"BÖBREKLERİNİ ÜŞÜTECEKSİN"
Zehra'nın dikkat çeken pozlarına, takım arkadaşları yorum yağdırdı.
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Ebrar Karakurt, "Abi bu ne, titrettin beni" yorumunu bıraktı.
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