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  4. Ünlü voleybolcu Zehra Güneş paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Tokyo Olimpiyatları'nda dünya çapında kitle yakalayan Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündeme geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, pozlarıyla sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

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Paylaşımına yağmur gibi etkileşim yağdı. Ebrar Karakurt'un, "Titrettin beni" yorumu dikkat çekti.

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"BÖBREKLERİNİ ÜŞÜTECEKSİN"

Zehra'nın dikkat çeken pozlarına, takım arkadaşları yorum yağdırdı.

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Ebrar Karakurt, "Abi bu ne, titrettin beni" yorumunu bıraktı.

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