Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri
1- SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ 100. yılını kutlayan Beşiktaş 2002/2003 sezonunun 33. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 90. dakikada Sergen'in golüyle rakibini 1-0 yenen Beşiktaş bu sonuçla şampiyonluğu garantiledi. Maçı anlatan Ercan Taner'in "Sergen attı şampiyonluk geldi" sözleri yıllarca akıllardan çıkmadı.
2- HASAN KABZE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ 2006 yılından Mayıs ayında oynanan karşılaşmada dakikalar 92.38'i gösterirken Hasan Kabze'nin golü geldi. Bu golle Galatasaray rakibini 2-1 yendi. Bu golle Fenerbahçe ve Galatasaray son haftaya aynı puanla girdi. Son hafta G.Saray, Kayserispor 3-0 yenerken F.Bahçe deplasmanda Denizlispor'la 1-1 berabere kalınca şampiyon sarı-kırmızılı takım oldu.
3- EBOUE VE TARAFTAR GERGİNLİĞİ 2011 yılındaki derbide Beşiktaş taraftarı taç kullanmak için kenara gelen Eboue ile sürtüşme yaşadı. Bir Beşiktaş taraftarı sahaya inerek Eboue'ye doğru koşarken hem araya güvenliklerin girmesi hem de ayağının kayması nedeniyle düştü ve olası bir saldırının önüne geçildi.