Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

3- EBOUE VE TARAFTAR GERGİNLİĞİ 2011 yılındaki derbide Beşiktaş taraftarı taç kullanmak için kenara gelen Eboue ile sürtüşme yaşadı. Bir Beşiktaş taraftarı sahaya inerek Eboue'ye doğru koşarken hem araya güvenliklerin girmesi hem de ayağının kayması nedeniyle düştü ve olası bir saldırının önüne geçildi.