Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !

"DERBİ TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ BOLİÇ'TEN"



BJK 1-2 FB (10 MART 1996)



İnönü stadında buz gibi bir hava. Daha dakika dolmadan 15. saniyede Fenerbahçe Boliç'le öne geçiyor. Maçı da 2-1 kazanan Sarı-Kanaryalar şampiyon bitirdikleri sezonda en önemli 3 puanlardan birini İnönü'den çıkartıyor.





