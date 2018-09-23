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  3. 23 Eylül 2018 13:55

Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte iki dev kulübün geçmişteki unutulmayan maçları...

Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !

"KADIKÖY SİYAH-BEYAZA BOYANDI"

FB 0-2 BJK (11 MAYIS 1991)

Yıl 1991. Beşiktaş'ın üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi için Fenerbahçe'yi yenmesi kafi. O sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe'nin stadını siyah-beyazlı taraftarlar tıklım tıklım dolduruyor. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu Kadıköy'de atıyor.

(HaberTürk)

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Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !

"FENER ŞAMPİYONLUĞA, BEŞİKTAŞ KONGREYE"

BJK 1-3 FB (25 NİSAN 2004)

2003-2004 sezonunda ligin ilk yarısını 11 puan önde kapatan Beşiktaş Ocak ayından sonra önlemez bir düşüş yaşayıp liderliği Fenerbahçe'ye kaptırıyor. İnönü'deki final niteliğindeki buluşmada Sarı-Kanaryalar rakibine son darbeyi indirip maçı 3-1 kazanınca Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ertesi gün kongre kararı alıyor.


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Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !

"ŞAMPİYONLUK MAÇI KARTAL'IN"

BJK 3-1 FB (12 MAYIS 1990)

İngiliz teknik adam Gordon Milne ilk 2 sezonunda ikincilikle yetinse de görevine devam ediyor. Kendisine güvenenleri mahcup etmeyen inatçı İngiliz'in takımı İnönü stadında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek ilk şampiyonluğunu kazanıyor.


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Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !

"DERBİ TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ BOLİÇ'TEN"

BJK 1-2 FB (10 MART 1996)

İnönü stadında buz gibi bir hava. Daha dakika dolmadan 15. saniyede Fenerbahçe Boliç'le öne geçiyor. Maçı da 2-1 kazanan Sarı-Kanaryalar şampiyon bitirdikleri sezonda en önemli 3 puanlardan birini İnönü'den çıkartıyor.


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