Unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri !
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte iki dev kulübün geçmişteki unutulmayan maçları...
"KADIKÖY SİYAH-BEYAZA BOYANDI"
FB 0-2 BJK (11 MAYIS 1991)
Yıl 1991. Beşiktaş'ın üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi için Fenerbahçe'yi yenmesi kafi. O sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe'nin stadını siyah-beyazlı taraftarlar tıklım tıklım dolduruyor. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu Kadıköy'de atıyor.
(HaberTürk)
"FENER ŞAMPİYONLUĞA, BEŞİKTAŞ KONGREYE"
BJK 1-3 FB (25 NİSAN 2004)
2003-2004 sezonunda ligin ilk yarısını 11 puan önde kapatan Beşiktaş Ocak ayından sonra önlemez bir düşüş yaşayıp liderliği Fenerbahçe'ye kaptırıyor. İnönü'deki final niteliğindeki buluşmada Sarı-Kanaryalar rakibine son darbeyi indirip maçı 3-1 kazanınca Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ertesi gün kongre kararı alıyor.
"ŞAMPİYONLUK MAÇI KARTAL'IN"
BJK 3-1 FB (12 MAYIS 1990)
İngiliz teknik adam Gordon Milne ilk 2 sezonunda ikincilikle yetinse de görevine devam ediyor. Kendisine güvenenleri mahcup etmeyen inatçı İngiliz'in takımı İnönü stadında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek ilk şampiyonluğunu kazanıyor.