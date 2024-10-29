''Valizleri topladı, gidiyor'' denilen Mourinho'dan ilk açıklama
Sezon başında büyük ümitlerle Fenerbahçe'nin başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, beklentinin altındaki performans sonrası koltuğu sallanırken geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.
Ancak sezon başından bu yana bir türlü istenen futbolu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili iddialar gündemde kalmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Bodrumspor maçı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Mourinho, Trabzonspor maçıyla ilgili, “Ben Fenerbahçe’yim. Kendimi adapte etmem gerekiyor. Daha önce Roma ile orada oynadım. Şehir hakkında biraz bilgiye sahibim. O maçtan 3 puan kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak geçen sezon ne olduğunu düşünmüyorum. Oraya maçı kazanamaya gidiyoruz. Umarım iyi hakem olur, bugünkü gibi. Umarım son deplasman maçında olan hakem gibi olmaz” ifadelerini kullanmıştı.
Son zamanlardaki basın toplantılarında yaptığı "takımdan memnun değilim" açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Jose Mourinho, valizini topladığına dair iddiaları için İngiliz medyasına konuştu.