''Valizleri topladı, gidiyor'' denilen Mourinho'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'nin Bodrumspor maçı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Mourinho, Trabzonspor maçıyla ilgili, “Ben Fenerbahçe’yim. Kendimi adapte etmem gerekiyor. Daha önce Roma ile orada oynadım. Şehir hakkında biraz bilgiye sahibim. O maçtan 3 puan kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak geçen sezon ne olduğunu düşünmüyorum. Oraya maçı kazanamaya gidiyoruz. Umarım iyi hakem olur, bugünkü gibi. Umarım son deplasman maçında olan hakem gibi olmaz” ifadelerini kullanmıştı.