  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.

Ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de! - Resim: 1

Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. 

1 / 5
Ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de! - Resim: 2

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir." denildi.

2 / 5
Ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de! - Resim: 3

TEK GOLÜYLE FENERBAHÇE'Yİ YIKMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan  Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye atmış ve sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. 

3 / 5
Ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de! - Resim: 4

ARKADAŞLARINA VEDA KONUŞMASI

Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı iddia edilmişti. 

4 / 5