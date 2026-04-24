Ve resmen açıklandı: Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor!

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun değerli yöneticileri, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Formula 1, seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1'in, başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi, hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, COVID döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. 2005 yılındaki ilk yarış, sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar İstanbul Park Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı" diye konuştu.