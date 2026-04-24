Ve resmen açıklandı: Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor!
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1, uzun bir aradan sonra 2027 yılından itibaren Türkiye’ye dönüyor. İstanbul Park, 5 yıllık bir anlaşmayla 2031'e kadar takvimde yer alacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2027 yılından itibaren yeniden İstanbul’a dönüyor. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye, 2027-2031 yılları arasında 5 yıl boyunca takvimde yer alacak. 1950’den bu yana düzenlenen ve dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen şampiyonanın 78. sezonu, Türkiye’nin geri dönüşüne sahne olacak.
Tarihi anlaşma bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile duyuruldu. İstanbul Park'ın en az 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde kalmasını sağlayan iş birliği, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde düzenlenen seremoniyle kamuoyuyla paylaşılırken, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı katıldı. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’ye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’e günün anısına kask hediye etti.
Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun değerli yöneticileri, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Formula 1, seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1'in, başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi, hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, COVID döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. 2005 yılındaki ilk yarış, sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar İstanbul Park Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik. Salgın dönemindeki yarışların sporseverler açısından bir başka anlamı da dönemin Mercedes pilotu Hamilton'ın, Michael Schumacher'in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik. Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bilhassa 8’inci virajı ile yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır" ifadelerini kullandı.