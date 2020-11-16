Vedat Muqiri Kosova'da göz dolduruyor

Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi. Sitede golcü oyuncu hakkında "Muriqi yine etkili olamadı. Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda müsait bir pozisyonunda topu boş kaleye bile gönderemedi" yorumu yapılmıştı.