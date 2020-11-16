Vedat Muqiri Kosova'da göz dolduruyor
Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer olan Muriqi'nin performansı İtalya'da eleştiriliyordu. Lazio'da bir türlü beklentileri karşılamayan deneyimli golcü, dün akşam oynanan Slovenya-Kosova maçına damga vurdu. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer olan Muriqi'nin performansı İtalya'da eleştiriliyordu. Lazio'da bir türlü beklentileri karşılamayan deneyimli golcü, dün akşam oynanan Slovenya-Kosova maçına damga vurdu. İşte yaşananlar...
ŞANS BULDU ANCAK... Milliyet'in haberine göre, Lazio'nun İtalyan forveti Ciro Immobile'nin koronavirüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Muriqi, gol pozisyonlarındaki etkisiz görüntüsü ile İtalyan basını ve Lazio taraftarının eleştirisini toplamıştı.
Son olarak Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü, 54 dakika sahada kaldı ve yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. 25 yaşındaki forvet, medyadan ve taraftarlardan ağır eleştiriler almaya başlamıştı.
Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi. Sitede golcü oyuncu hakkında "Muriqi yine etkili olamadı. Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda müsait bir pozisyonunda topu boş kaleye bile gönderemedi" yorumu yapılmıştı.