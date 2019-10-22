Vedat Muriç Fenerbahçe'de farkını gösterdi
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç gol atamadığı haftalarda etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vedat Muriç'in gol atamadığı 4 maçta sarı lacivertliler puan kaybetti. Muriç gösterdiği performansla Avrupa'da dev takımların da
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de, Kosovalı santrfor Vedat Muriç'nin golleri galibiyetin habercisi oluyor.
Geçen sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Muriç, yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimler arasına girmişti.
Uzun süren görüşmelerin ardından tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da etkili bir giriş yaptı.