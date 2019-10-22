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  3. 22 Ekim 2019 12:06

Vedat Muriç Fenerbahçe'de farkını gösterdi

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç gol atamadığı haftalarda etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vedat Muriç'in gol atamadığı 4 maçta sarı lacivertliler puan kaybetti. Muriç gösterdiği performansla Avrupa'da dev takımların da

Vedat Muriç Fenerbahçe'de farkını gösterdi

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de, Kosovalı santrfor Vedat Muriç'nin golleri galibiyetin habercisi oluyor.

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Vedat Muriç Fenerbahçe'de farkını gösterdi

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Muriç, yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimler arasına girmişti.

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Vedat Muriç Fenerbahçe'de farkını gösterdi

Uzun süren görüşmelerin ardından tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da etkili bir giriş yaptı.

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Vedat Muriç Fenerbahçe'de farkını gösterdi

Fenerbahçe, ligde yaptığı 8 maçta 4 galibiyet alırken, Vedat Muriç bu karşılaşmaların tamamında rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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