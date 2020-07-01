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  3. 01 Temmuz 2020 14:26

Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Avrupa'nın önemli takımlarıyla ismi anılan Vedat Muriç, Fenerbahçe'den ayrılmak için acele etmiyor.

Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe’de geçen yaz Eljif Elmas’ın adı aylarca transfer dedikodularına karıştı. Makedon oyuncu sonunda 16 milyon Euro’ya Napoli’ye imza attı. Bu kez da Vedat Muriç’in adı manşetleri süsleyecek gibi görünüyor.

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Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fanatik gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla birçok Avrupa ekibini peşine taktı. Özellikle Lazio ve Tottenham’ın Fenerbahçe’nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Muriç ayrılma konusunda istekli değil.

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Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

''Henüz bir şey başarmış değilim”Kosovalı yıldız, “Bu formayla büyük hedeflere ulaşmak için geldim. Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Ben de henüz bir şey başarmış değilim” diye konuştu.

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Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

''Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem”Muriç, “Fenerbahçe’de görevimi tamamlamadım. Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem” ifadelerini kullandı.

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