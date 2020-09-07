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  3. 07 Eylül 2020 14:20

Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren'e gitti.

Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kız kardeşinin düğünü için memleketi Kosova'ya gitti.

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Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

Kız kardeşinin düğünü için doğup büyüdüğü Prizren'e giden yıldız futbolcu, ailesiyle hasret giderdi.

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Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

Kız kardeşi Narçin ile damat Ozan Yeşeren'e nasihatte bulunan ünlü futbolcu, "Birbirinizi her koşulda sevin" diye nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.

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Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

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