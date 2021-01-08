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  3. 08 Ocak 2021 22:11

Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Galatasaray transfer listesinde yer alıyordu ancak olumsuz yanıt geldi. Kosovalı forvet, Galatasaray İdari Menajeri Hakan Balta ile yaptığı görüşmede, Lazio'da kalmak istediğini iletti.

Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!

Galatasaray, Vedat Muriqi'yi ikna etmek için her yolu deniyor. 

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Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!

HENÜÜZ OLUMLU DÖNÜŞ YOK
Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. 

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Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!

LAZIO DA OLUMSUZ
Fotomaç'ın haberine göre; Vedat Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi. İtalyan ekibi Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı.

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Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!

BU SEZON GOLÜ YOK
Fotomaç'taki habere göre ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler. Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı. 

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