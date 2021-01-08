Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!

LAZIO DA OLUMSUZ

Fotomaç'ın haberine göre; Vedat Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi. İtalyan ekibi Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı.