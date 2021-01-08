Vedat Muriqi herkese ters köşe yaptı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Galatasaray transfer listesinde yer alıyordu ancak olumsuz yanıt geldi. Kosovalı forvet, Galatasaray İdari Menajeri Hakan Balta ile yaptığı görüşmede, Lazio'da kalmak istediğini iletti.
HENÜÜZ OLUMLU DÖNÜŞ YOK
Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı.
LAZIO DA OLUMSUZ
Fotomaç'ın haberine göre; Vedat Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi. İtalyan ekibi Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı.