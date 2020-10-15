Vedat Muriqi'den Ibrahimovic sözleri
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya imza atan Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu. İşte Muqiri'nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar...
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya imza atan Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu. İşte Muqiri'nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar...
"Burada olmak benim için büyük onur. Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muriqi'si olacağım. Yaz aylarında çok fazla teklif aldım ama oyun stilime en iyi uyacak takımın Lazio olduğunu düşündüm."
"BASKI OLMASI NORMAL" "Türkiye'de çok fazla gol attım ama bu benim için baskı sebebi değil. Türkiye ile İtalya arasında oyun olarak farklılıklar var. Şimdi Lazio'dayım ve hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım.