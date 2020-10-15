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  3. 15 Ekim 2020 22:50

Vedat Muriqi'den Ibrahimovic sözleri

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya imza atan Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu. İşte Muqiri'nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar...

Vedat Muriqi'den Ibrahimovic sözleri

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya imza atan Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu. İşte Muqiri'nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar...

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Vedat Muriqi'den Ibrahimovic sözleri

"Burada olmak benim için büyük onur. Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muriqi'si olacağım. Yaz aylarında çok fazla teklif aldım ama oyun stilime en iyi uyacak takımın Lazio olduğunu düşündüm."

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Vedat Muriqi'den Ibrahimovic sözleri

"BASKI OLMASI NORMAL" "Türkiye'de çok fazla gol attım ama bu benim için baskı sebebi değil. Türkiye ile İtalya arasında oyun olarak farklılıklar var. Şimdi Lazio'dayım ve hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım.

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Vedat Muriqi'den Ibrahimovic sözleri

Takımıma sahada ne gerekiyorsa vermeye hazırım. Baskı olması normal. Bu baskı beni ve takımımızı başarıya götürecektir. Kulübüm kadar büyük bir futbolcu olmak için buradayım."

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