  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2020 09:20

Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yayın ve maç gelirlerinden uzak kalan kulüpler, gelecek sezon planlamasını için bir yandan da bütçe arayışında.

Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Bu takımlardan başında ise Fenerbahçe geliyor... Sarı-lacivertliler teknik direktör arayışının yanı sıra transferde de gaza bastı.

1/ 12
Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.

2/ 12
Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.

3/ 12
Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muriqi için son olarak Lazio devreye girmişti.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM