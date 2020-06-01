Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yayın ve maç gelirlerinden uzak kalan kulüpler, gelecek sezon planlamasını için bir yandan da bütçe arayışında.
Bu takımlardan başında ise Fenerbahçe geliyor... Sarı-lacivertliler teknik direktör arayışının yanı sıra transferde de gaza bastı.
Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.
Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.