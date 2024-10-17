Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi
Galatasaray'ın golcü yıldızı Victor Osimhen verdiği röportajda "sezon ortası Galatasaray'a veda edebileceğine dair" iddiaları yalanlayarak Galatasaray taraftarına müjdeyi "İstanbul'da ailemle çok mutluyuz" diyerek verdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, “Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul'da ailemle çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum” dedi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9’uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp için elinden geleni yapacağını ifade eden Osimhen, “Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı, kendisi zaten benim kahramanlarımdan birisi. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.
Transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, “Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman zaten ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Takımın da ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul'da ailemle çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Gol krallığının önceliği olmadığını dile getiren Nijeryalı santrfor, “Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi takımın önüne hiçbir zaman koymam. Buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray'da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, takım en önemlisidir. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki, gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik” ifadelerinde bulundu.