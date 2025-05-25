Victor Osimhen gidiyor, Leroy Sane geliyor

Sky'da yer alan habere göre, gelecek sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşme konusunda anlaşamayan Leroy Sane'ye 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu.e kenara çekildi.