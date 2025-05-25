Victor Osimhen gidiyor, Leroy Sane geliyor
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı gol makinesi Victor Osimhen'in astronomik bonservis bedeli nedeniyle Galatasaray'a veda etmesine kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray yönetiminin Osimhen'in yerine kadrosuna katmak için çalıştığı bomba isim ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da gol makinesi Victor Osimhen ile yüksek bonservis bedeli nedeniyle yollar ayrılmaya hazırlanılırken sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen'in yerine yine bir dünya yıldızını kadroya katmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Sky'da yer alan habere göre, gelecek sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşme konusunda anlaşamayan Leroy Sane'ye 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu.e kenara çekildi.
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane Alman deviyle hala sözleşme imzaladı.
Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek yazılı teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi.