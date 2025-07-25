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Victor Osimhen transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini neden resmen duyurmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Victor Osimhen transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı - Resim: 1

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen transferinde sona yakalştı.

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Victor Osimhen transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı - Resim: 2

Napoli ile anlaşan sarı-kırmızılıların transferi neden hala resmen sonuçlandırmadığı ortaya çıktı. 

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Victor Osimhen transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı - Resim: 3

Sabah'ta yer alan habere göre, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan Galatasaray, Napoli'nin banka teminatı isteğini yerine getirecek.

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Victor Osimhen transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı - Resim: 4

RESMİ EVRAK İŞLERİ SÜRECİ UZATTI

40 milyon euro peşinatı hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılıların, resmi evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz Osimhen'e imza attıramadığı ifade edildi.

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