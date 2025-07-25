Victor Osimhen transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini neden resmen duyurmadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen transferinde sona yakalştı.
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Napoli ile anlaşan sarı-kırmızılıların transferi neden hala resmen sonuçlandırmadığı ortaya çıktı.
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Sabah'ta yer alan habere göre, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan Galatasaray, Napoli'nin banka teminatı isteğini yerine getirecek.
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RESMİ EVRAK İŞLERİ SÜRECİ UZATTI
40 milyon euro peşinatı hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılıların, resmi evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz Osimhen'e imza attıramadığı ifade edildi.
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