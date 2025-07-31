Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; ne Galatasaraylılar ne de rakip taraftar uyumadı

26 yaşındaki futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, evinde olduğunu ve hikayesinin davet ettiğini söyledi.