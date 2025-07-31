Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; ne Galatasaraylılar ne de rakip taraftar uyumadı
Trendyol Süper Lig'in son Gol Kralı Victor Osimhen Galatasaray ile yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın rakiplernin korkulu rüyası olan Süper Lig'in son Gol Kralı'nın binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı...
Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den transferi konusunda anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda hücum bölgesine geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle kadrosuna kattı.
Kulübü Napoli ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Osimhen, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
26 yaşındaki futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, evinde olduğunu ve hikayesinin davet ettiğini söyledi.