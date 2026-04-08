Victor Osimhen’den beklenen haber geldi: Sahalara döneceği tarih netleşti
Liverpool maçında kolu kırılan Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı golcünün geri dönüş planı belli oldu. İşte Osimhen’in formasına kavuşacağı o kritik maç ve kaçıracağı müsabakalar...
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı deplasman maçında sakatlanan Victor Osimhen’in durumu netlik kazandı. Kolunda kırık tespit edilen ve bir süredir takımdan ayrı kalan 27 yaşındaki futbolcu, özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu
Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği Nijeryalı golcü için geri sayım başladı. Sabah'ın haberein göre, tedavi sürecinde salon çalışmalarına ağırlık veren Osimhen’in, Süper Lig’in kaderini belirleyecek olan Fenerbahçe derbisinde sahada olması planlanıyor. Teknik heyetin, yıldız oyuncuyu bu kritik randevuya tam hazır hale getirmek için sağlık ekibiyle koordineli hareket ettiği öğrenildi.
Kaçıracağı Maçlar
Tedavi süreci yaklaşık bir ay sürecek olan Osimhen, bu periyotta takımı yalnız bırakacak. Trabzonspor deplasmanını kaçıran yıldız isim; Süper Lig’deki Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde de görev alamayacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Osimhen, çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Takımın en önemli hücum silahı olan yıldız oyuncunun yokluğunda gol yollarındaki sorumluluk diğer isimlere dağılacak.