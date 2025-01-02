Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ''Veda mı ediyor?'' yorumlarına neden oldu.
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. Nijeryalı golcü için ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'a veda edecek yönünde söylentiler ortaya atılsa da Galatasaraylı yöneticiler bu durumu yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.
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Galatasaray'da sezonu tamamlamak istediğini her fırsatta dile getiren Osimhen, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.
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VEDA GİBİ PAYLAŞIM
Nijeryalı forvet, Galatasaray'a transfer olduğu gün, taraftarın kendisini karşıladığı anlara ait bir fotoğrafını paylaştı.
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Osimhen'in bu paylaşımı kafaları karıştırdı ve ''Ayrılıyor mu?'' yorumlarına neden oldu.
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