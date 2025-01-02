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Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ''Veda mı ediyor?'' yorumlarına neden oldu.

Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım - Resim: 1

 Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. Nijeryalı golcü için ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'a veda edecek yönünde söylentiler ortaya atılsa da Galatasaraylı yöneticiler bu durumu yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

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Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım - Resim: 2

Galatasaray'da sezonu tamamlamak istediğini her fırsatta dile getiren Osimhen, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

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Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım - Resim: 3

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Nijeryalı forvet, Galatasaray'a transfer olduğu gün, taraftarın kendisini karşıladığı anlara ait bir fotoğrafını paylaştı. 

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Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım - Resim: 4

Osimhen'in bu paylaşımı kafaları karıştırdı ve ''Ayrılıyor mu?'' yorumlarına neden oldu. 

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