Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. Nijeryalı golcü için ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'a veda edecek yönünde söylentiler ortaya atılsa da Galatasaraylı yöneticiler bu durumu yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.