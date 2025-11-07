Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı''
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin konuk olduğu Victoria Plzen'den "Türklerle savaş olmalı" ayıbı...
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen’e konuk oldu. Mesta Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken Victoria Plzen'in stadında açılan "Türklerle savaş olmalı" pankartı büyük tepki topladı.
İşte o pankart...
