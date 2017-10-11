  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Ekim 2017 13:03

Güzel voleybolcu Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımının yeni transferleri, Maja Tokarska Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.

Güzel voleybolcu Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın güzellğiyle herkesi büyüleyen yeni transferi Maja Tokarska, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.

1/ 5
Güzel voleybolcu Beşiktaş'a geliyor

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

2/ 5
Güzel voleybolcu Beşiktaş'a geliyor

3/ 5
Güzel voleybolcu Beşiktaş'a geliyor

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM