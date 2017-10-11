Güzel voleybolcu Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımının yeni transferleri, Maja Tokarska Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın güzellğiyle herkesi büyüleyen yeni transferi Maja Tokarska, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.